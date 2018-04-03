ضبط 1962 مخالفة انتظار خاطئ بالجيزة

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات أمنية أعلى الطرق والمحاور والميادين الرئيسية، لضبط السائقين المخالفين لقواعد قانون المرور.



أسفرت المخالفات المضبوطة ما بين 1962 مخالفة انتظار خاطئ، و2554 مخالفات متنوعة، و1987 مخالفة نموذج ١٢٥، ومخالفة تصوير كاميرات، والتحدث في الهاتف أثناء القيادة، وعدم صلاحية الأنوار الأمامية والخلفية والسير يسار الطريق، حجز توك توك، وعدم تشمييع الحمولة، حملة مطالع ومنازل الكباري.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.