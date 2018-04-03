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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 02:16 م

سقوط «مستريح الجيزة» بـ144 مليون جنيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
dostor.org/2115782

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوزيع، اشترك مع آخر فى النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أكثر من 144 مليون جنيه بدعوى توظيفها.

كان بلاغٌ قد ورد للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من «أحمد. م. م»، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة والتوزيع، وثلاثة مبلغين آخرين بتلقى «أحمد. ج. م»، رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات ومقيم بالقرية السياحية الأولى 6 أكتوبر بالجيزة، و«محسن. ك. م»، مدير مبيعات بذات الشركة عمل المتهم الأول، ومقيم بمنطقة شبرا بالقاهرة، مبالغ مالية من المُبلغين وآخرين بلغت 144،190 مليون جنيه مصرى بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح كل ثلاثة أشهر وقيامهما بالاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون.

وبالفحص وتكثيف الجهود تبين صحة الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار المُتهمين، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إدراج المتهمين على قوائم منع السفر والضبط، وبتاريخ 2  أبريل الجارى تم عرض المتهم الأول على الإدارة مُرحلًا من الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، حيثُ تم ضبطه بمعرفتهم حال تقدمه للسفر إلى إحدى الدول العربية، وبُمواجهته أقر بصحة الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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