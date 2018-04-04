«الحكومة» تبدأ التحرك لمواجهة الزيادة السكانية

أعلنت وزارة التخطيط، عن الانتهاء من نشر منظومة المرصد السكاني في 9 محافظات ذات الأولوية، وهي: "الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، البحيرة، أسيوط، سوهاج، المنيا، شمال سيناء ومطروح" بنهاية يونيو المقبل، وذلك ضمن إجراءات تنفيذ خطة حكومية عاجلة؛ للحد من الزيادة السكانية وإعادة توزيع السكان في المحافظات ذات الأولوية.



وذكرت الوزارة، أن تطوير المرصد السكاني هو جزء من برنامج قاعدة معلومات المركز القومي للسكان، والذي يهدف إلى تسهيل رصد الأهداف الاستراتيجية الأربعة التي وضعها المجلس القومي للسكان التي تضم خفض معدلات الزيادة السكانية، وتحسين الخصائص السكانية وإعادة توزيع السكان وتقليل التباينات في المؤشرات التنموية.



وأدخلت الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تعديلات على خطة عمل الاستراتيجية القومية للسكان، تشمل التحرك السريع على مستوى 47 قسمًا ومركزًا في 15 محافظة لهم الأولوية العاجلة في توجيه مجهودات تنظيم الأسرة، على خلفية ما أظهرته بيانات الإحصاء من تراجع ضئيل في معدل الزيادة الطبيعية في عدد السكان خلال الخمس سنوات الأخيرة من 2.5% في عام 2013 إلي 2.1% في عام 2017.



من جانبه كشف الدكتور محمد عبدالجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الخطة المقترحة ركزت على توجيه مجهودات تنظيم الأسرة بشكل عاجل في 47 قسمًا ومركزًا على مستوى 15 محافظة التي تعطي مواليد 15 ألف فأكثر سنويًا، مع إعطاء الأولوية لمحافظات الصعيد باعتباره مسئول عن 40 % من عدد مواليد مصر.



وأضاف "عبدالجليل"، في تصريح لـ"الدستور"، أن الزيادة الطبيعية في السكان بلغت أكثر من 2 مليون نسمة بمعدل 2.1%، وهو معدل مرتفع مقارنة بالدول النامية وأربعة أمثال الزيادة الطبيعية في الصين، وخمسة أمثال الزيادة في الولايات المتحدة وسبعة أمثال الزيادة في فرنسا وإنجلترا وكوريا الجنوبية.



وأوضح أن معدل الزيادة الطبيعية في كل محافظات الصعيد تخطي المتوسط العام للدولة، ففي محافظة الفيوم بلغ معدل الزيادة الطبيعية بها 2.5%، محافظة بني سويف 2.6%، محافظة المنيا 2.7%، محافظة أسيوط 2.8 سوهاج 2.7 قنا 2.7 اسوان 2.5 الاقصر 2.2%، 8 محافظات الصعيد بالإضافة إلي محافظة البحيرة 2.3 %معدل الزيادة بها، الاسماعيلية 2.3%، مرجعًا ذلك لأسباب عديدة منها الفقر وانخفاض مستوى المعيشة في الصعيد عنها في المحافظات الأخرى وارتفاع نسبة الأمية في تلك المحافظات والمعتقدات الراسخة في أن كثرة البنين تمثل عزوة في الأسرة، ورغبة الأسر في إنجاب الولد قبل البنت، والسن المبكر للزواج، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل تنظيم الأسرة بالمجان والإعلان عنها.



وأوضح أنه بتحليل البيانات نجد الآتي كثير من الأقسام والمراكز بالوجه البحري في حاجة لتوجيه عاجلة لتوجه مجهودات تنظيم الأسرة، مشددًا على أن الخطة المقترحة من الجهاز تتضمن توعية الأسر المصرية للاكتفاء بإنجاب طفل أو طفلين وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان والإعلان عنها في وسائل الإعلام مع تعميم الرقم المجاني "16021"؛ لتقديم المشورة لتنظيم الأسرة، تفعيل دور الرائدات الريفية، ومحاربة الأمية المرتفعه في الصعيد، وخلق فرص عمل كبيرة لامتصاص أكبر عدد من االمتعطلين.