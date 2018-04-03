القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
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مصر
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:11 م

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر شريك مهم

إيفان سوركوش
إيفان سوركوش
أ ش أ
dostor.org/2115622

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إيفان سوركوش، أن مصر تعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد.

وقال سوركوش - فى سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "الآن وبعد الانتخابات الرئاسية.. سنواصل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لمصر للحفاظ على الحوار البناء المستمر في إطار أولويات الشراكة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "نحن على قناعة راسخة بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ضرورية لهذا الغرض، خاصة في سياق التحديات العديدة التي تواجهها مصر".

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