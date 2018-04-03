سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر شريك مهم

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إيفان سوركوش، أن مصر تعد شريكا مهما بالنسبة للاتحاد.



وقال سوركوش - فى سلسلة تغريدات، اليوم الثلاثاء، على حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "الآن وبعد الانتخابات الرئاسية.. سنواصل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لمصر للحفاظ على الحوار البناء المستمر في إطار أولويات الشراكة المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي".



وأضاف: "نحن على قناعة راسخة بأن الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ضرورية لهذا الغرض، خاصة في سياق التحديات العديدة التي تواجهها مصر".

