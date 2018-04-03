وزير النقل: الناس هتشوف سكة حديد تانية خلال عام ونص

أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن هناك دعما سياديا كبيرا للسكة الحديد.



وأضاف وزير النقل أن خفض ٤٪‏ فقط من الرحلات بإلغاء ٤٠ رحلة، حتى نتمكن من الوصول بعدد الرحلات إلى ١٢٠٠ رحلة.



وأكد على أن المواطنين سيتمكنون من مشاهدة سكة حديد مختلفة تمامًا خلال عام ونصف.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للإعلان عن تفاصيل خطة تطوير مرفق السكة الحديد، وإجراءات الوزارة لتكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات، وتطوير المزلقانات وتحديث نظم الإشارات، والسبب وراء إلغاء ٤٠ رحلة من قطارات السكة الحديد.

