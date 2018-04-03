صحيفة سعودية: الحرس الثورى الإيرانى قلق من مناورات الخليج

نقلت صحيفة إرم نيوز السعودية، عن مركز بحوث أمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني قلق من مناورات درع الخليج التي بدأت في السعودية يوم الأحد الماضي، بمشاركة 23 دولة، تهدف في المقام الأول إلي تعزيز قدرة المملكة على خوض حرب ضد إيران.



ومن جهته، كشف معهد دراسات الشرق الأوسط عن أن الأسلحة المستخدمة في المناورات، التي تستمر لخمسة أيام، وهي المقاتلات والدبابات والسفن الحربية، تدل على أن هدفها هو اختبار القدرة والاستعداد لحرب تقليدية كبيرة.



وجاء في التقرير الأمريكي: أن مشاركة قوات خاصة في المناورات العسكرية التي تعد الأضخم في المنطقة، لا تعني بالضرورة أنها تختبر قدراتها في محاربة الإرهاب والتمرد فحسب، بل للتدرب على الدفاع عن سواحل دول الخليج ضد أي اعتداء.



وأفاد التقرير بأن المناورات تساهم في تعزيز التنسيق الدفاعي بين الدول الصديقة والحليفة، وترفع درجة الاستعداد والاحترافية العسكرية في قواتها، إضافة إلى تعزيز صورة المملكة على أنها زعيم إقليمي في الشئون العسكرية.



يذكر أن إيران لم تعلق حتى الآن على المناورات، رغم أن الهدف الرئيسي لهذه التدريبات هو رفع درجة استعداد القوات السعودية لخوض حرب محتملة ضد إيران.

