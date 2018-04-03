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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 01:03 م

الشرطة البريطانية تحقق فى حادثى إطلاق نار بلندن

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2115604

أعلنت الشرطة البريطانية - صباح اليوم الثلاثاء - عن مقتل فتاة، 17 عامًا، وإصابة مراهق، 16 عامًا، بإصابات بالغة، في حادثي إطلاق نار في العاصمة لندن.

وعثرت الشرطة على الفتاة مصابة بجروح نارية في ضاحية توتنهام في شمال لندن نحو الساعة التاسعة والنصف مساء أمس الإثنين، حيث فشلت جهود إنقاذها، وتم إعلان وفاتها الساعة الحادية عشرة مساءً.

وفي حادث آخر، عثرت الشرطة على مراهق "16 عامًا" مصابًا بطلقات نارية في شرق لندن، وقد وصلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف بعد تقارير عن إطلاق نار في طريق "ماركههاوس رود" الساعة العاشرة مساء، حيث تم نقل المراهق إلى مستشفى في حالة حرجة، طبقا للشرطة.

وأضافت أن مراهقا آخر "15 عاما" يعالج نتيجة إصابته بطعنات سكين، إلا أن حالته غير معروفة حتى الآن.

وأكدت شركة العاصمة أن الحادثين غير مرتبطين ويتم التعامل معهما كل على حدة.

وتأتي الواقعتان بعد سلسلة من حوادث العنف في لندن خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حققت الشرطة في 46 عملية قتل في لندن عام 2018، بينها 31 حادثة طعن قاتلة.

وأشارت شرطة العاصمة، إلى أنها حققت في 8 عمليات قتل في يناير و15 في فبراير، 22 في شهر مارس، وعملية قتل في الأول من أبريل الجاري.

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