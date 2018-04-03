وزير النقل: تحديث الإشارات لن يمنع الكوارث والحوادث

أكد الدكتور هشام عرفات أن التقاطر بين القطارات سيصل إلى ٨ دقائق فقط بدلا من ربع ساعة، لافتا إلى أن تحديث الإشارات لن يمنع حدوث الكوارث والحوادث.



ولفت إلى أن الحوادث واردة مع التطوير، والعالم كله يشهد على ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على إحلال وتجديد السكة.



وناشد وزير النقل المواطنين عدم الانزعاج من التأخيرات، قائلا "إحنا هنعمل إيه فى التأخيرات.. مش معقول نقدر نطور ونمشي بنفس سرعتنا.. أم نترك التطوير ونتجه لتحديث السكة الحديد بشكل مختلف".



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للإعلان عن تفاصيل خطة تطوير مرفق السكة الحديد وإجراءات الوزارة لتكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات وتطوير المزلقانات وتحديث نظم الإشارات، والسبب وراء إلغاء ٤٠ رحلة من قطارات السكة الحديد.