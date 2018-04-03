«التموين»: خفض أسعار السكر إلى ٨ جنيهات ونصف في «أهلًا رمضان»

قال الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تجهيز نحو ٨٥٠ ألف شنطة رمضانية تتراوح أسعارها بين ٨٠ جنيها و١١٠ جنيهات تحتوي على سلع السكر والأرز والسمنة والشاي والبلح والفول والعدس.



وأعلن في المؤتمر الصحفي لمعرض أهلا رمضان أنه تم خفض أسعار السكر إلى ٨ جنيهات ونصف، بدلا من ٩ جنيهات ونصف، وسعر البلح الشعبي من ١٠ جنيهات ونصف، إلى ٩ جنيهات ونصف، وعلبة الجبنة ستنخفض إلى ٩ جنيهات ونصف، بدلا من ١٠ جنيهات ونصف، خلال فترة المعرض أهلا رمضان الذي سيقام في أرض المعارض بمدينة نصر والمحافظات.



وتابع أن الشركة قامت بخفض أسعار البلح الفاخر إلى ١٥ جنيها ونصف بدلًا من ١٦ جنيهًا للكيلو.

