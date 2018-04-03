رئيسة سنغافورة تُهنئ السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية

هنأت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب، الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزه بفترة رئاسية ثانية.. معربة عن أملها في زيادة التعاون المشترك بين البلدين في جميع المجالات.



وأكدت يعقوب - في خطاب تهنئة للرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، نقله بيان لسفارة سنغافورة بالقاهرة - متانة العلاقات بين البلدين، حيث ساهمت الزيارات الأخيرة بين رئيسي البلدين في تعزيزها، منوهة بأن بلادها ستواصل العمل مع مصر لتعزيز التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والدينية.



كما أعربت رئيسة سنغافورة عن تمنياتها بالنجاح للرئيس السيسي وتحقيق مزيد من الإنجازات في فترة رئاسته الثانية لمصر.

