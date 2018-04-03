«التموين»: ٢٠٠ شركة ستشارك في معرض «أهلًا رمضان»

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك تعاونا مع الغرف التجارية لمعرض أهلا رمضان، قبل حلول الشهر الكريم لمشاركة أكبر عدد من الشركات لتصل نحو ٢٠٠ صانع وشركة.



وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لمعرض أهلا رمضان، أنه سيبدأ من يوم ١٠مايو المقبل إلى ١٣ مايو المقبل في أرض المعارض بالاتفاق مع وزير التجارة.



وتابع: سيتم الدفع بالكميات الكبيرة للسلع خلال العام الحالي ونعدكم بأن يكون أفضل.



لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستضخ كميات كبيرة لتصل ١٢ألف طن لحوم طازجة سودانية و٢٦٠٠ مجمد و٧ آلاف طن دواجن والأسماك ١٢٨ طنا، وضخ ٩٣٥ ألف كرتونة مسلى طبيعية، وزيت طعام.

