«الإفتاء»: الاستمناء باليد «حرام شرعًا» ويجوز في حالة واحدة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الاستمناء وردت فيه أقوال فقد ذهب جمهور العلماء إلى حرمتها مطلقًا مستدلين بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.



وأضاف في فتوى له: ذهب بعضهم إلى جوازها لكن في حالة واحدة، وهي حالة خوف العَنَت (الوقوع في الزنا)، وعليه، فقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم العادة السرية، ولا تجوز إلا عند الضرورة كخشية الوقوع في الزنا حقيقة.



وأوضح الأزهر: «فقد أثبتَ الطبُّ من خلال الكشوفات والفحوصات الطبية أن الاستمناء يضرُّ بالبدن والفكر أضرارًا كثيرة، وأحيانًا يصيب الإنسان بالاكتئاب، ولا يزيد الأمر إلا تعقيدًا، لأنه يعتاد تلك العادة ويدمنها وتؤثِّر سلبًا على حياته، وقد وضع الإسلام العلاج لهذه الشهوة بالزواج لمن قدر عليه، أو الصِّيام لمن لا يقدر على الزواج وتكاليفه».



وتابع: «على من ابتُلي بشيء من ذلك أن يتوب إلى الله تعالى توبةً نصوحة، وأن يستغفر الله تعالى من هذا الذنب العظيم، وأن يعمل على غض بصره، وأن يكثر من الدعاء بأن يتوب الله على من ابتلي بشيء من ذلك، وأن يعفه عن الحرام، وأن يرزقه الزواج الصالح».

