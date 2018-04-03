«عرفات»: بعض قضبان السكة الحديد لم تُطور منذ الاحتلال الإنجليزي

أوضح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن تحديث السكة الحديد كان يتطلب تجديد القضبان، وتغيير نظام الإشارات، لافتا إلى أن الطرق تتطلب صيانة دورية، كذلك السكة الحديد التى لم تلق تطويرا من أيام الاحتلال الإنجليزي.



وأكد وزير النقل أن الإشارات معظمها ميكانيكا، لافتا إلى أنها تسمح بحدوث مشكلات فنية وكوارث.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، للإعلان عن تفاصيل خطة تطوير مرفق السكة الحديد وإجراءات الوزارة لتكثيف أعمال صيانة العربات والجرارات وتطوير المزلقانات وتحديث نظم الإشارات، والسبب وراء إلغاء ٤٠ رحلة من قطارات السكة الحديد.