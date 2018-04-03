مُحلل: الذهب سيصل لـ1400 دولار إذا اندلعت حرب تجارية

قال محلل إن سعر الذهب سيرتفع إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 1400 دولار للأوقية خلال العام الجاري إذا اندلعت حرب تجارية.



وأضاف "ريك رول"، رئيس شركة "سبروت" الأمريكية، في تصريحات بهونج كونج في نهاية شهر مارس، أن تصعيد التوتر التجاري سيقود المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، كما يقترب سوق السندات الصاعد لنحو 3 عقود من الزمان من الانتهاء.



وكانت الأزمة التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين شهدت تطورات جديدة في الأسبوع الجاري بعد أن أعلنت الصين تعريفات جمركية على 128 منتجا من وارادتها الأمريكية.



وتابع "رول" أنه بصفته متواجدا في سوق الذهب لمدة 40 عامًا فهو يرى أن أهم العوامل المحددة لسعر المعدن النفيس هو الثقة الدولية في الدولار الأمريكي.



وكان معدن الذهب تسليم شهر يونيو ارتفع بنسبة 1.4% أو ما يعادل 18.50 دولار في تسوية جلسة أمس ليُغلق عند مستوى 1345.80 دولار للأوقية.



وأوضح أن الولايات المتحدة يبدو أنها مصممة على خوض حرب تجارية، تُشكل هجومًا سيئًا لجميع الأشخاص على مستوى العالم، وليس فقط الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نشوب حرب تجارية بدون فائز يعطي سببًا لبعض المخاوف.



وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.4% إلى 1341.7 دولار للأوقية.



فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1337.9 دولار للأوقية بنسبة 0.3%.