القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
اقتصاد
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:50 م

مُحلل: الذهب سيصل لـ1400 دولار إذا اندلعت حرب تجارية

الذهب
الذهب
وكالات
dostor.org/2115576

قال محلل إن سعر الذهب سيرتفع إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 1400 دولار للأوقية خلال العام الجاري إذا اندلعت حرب تجارية.

وأضاف "ريك رول"، رئيس شركة "سبروت" الأمريكية، في تصريحات بهونج كونج في نهاية شهر مارس، أن تصعيد التوتر التجاري سيقود المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، كما يقترب سوق السندات الصاعد لنحو 3 عقود من الزمان من الانتهاء.

وكانت الأزمة التجارية الراهنة بين الولايات المتحدة والصين شهدت تطورات جديدة في الأسبوع الجاري بعد أن أعلنت الصين تعريفات جمركية على 128 منتجا من وارادتها الأمريكية.

وتابع "رول" أنه بصفته متواجدا في سوق الذهب لمدة 40 عامًا فهو يرى أن أهم العوامل المحددة لسعر المعدن النفيس هو الثقة الدولية في الدولار الأمريكي.

وكان معدن الذهب تسليم شهر يونيو ارتفع بنسبة 1.4% أو ما يعادل 18.50 دولار في تسوية جلسة أمس ليُغلق عند مستوى 1345.80 دولار للأوقية.

وأوضح أن الولايات المتحدة يبدو أنها مصممة على خوض حرب تجارية، تُشكل هجومًا سيئًا لجميع الأشخاص على مستوى العالم، وليس فقط الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن نشوب حرب تجارية بدون فائز يعطي سببًا لبعض المخاوف.

وتراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 0.4% إلى 1341.7 دولار للأوقية.

فيما انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1337.9 دولار للأوقية بنسبة 0.3%.

اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ أقل من شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

توقعات دولية بالتوصل لحلول أفضل حول أزمة «سد النهضة»

«مثلث الشر».. أخطر رسائل «بن سلمان» في حواره مع «أتلانتيك»

النائب العام يهنئ السيسى: «سدد الله خطاك على طريق التقدم»

اليوم.. وصول جثامين 3 مصريين من المتوفين في حادث الكويت

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متابعو مي عزالدين على «انستجرام»: «عضلة السمانة مقوية قلبك»

ألبومات الصور

جثمان أحمد خالد توفيق يسير 12 كيلو متر حملًا على الأعناق -صور

انفجار ماسورة مياه بطلخا تعيق حركة المواطنين في الدقهلية

صفوف لأمتار في صلاة الجنازة على «العراب» أحمد خالد توفيق

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم بالبحيرة

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متابعو مي عزالدين على «انستجرام»: «عضلة السمانة مقوية قلبك»

كشكول

الجيوشي: أرقام جلوس الدبلومات الفنية نهاية أبريل الجاري

ننشر كشوف أسماء المتقدمين والمستبعدين من الإعارات بالبحيرة

تعليم المنوفية تهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

اللجنة المصرية لليونسكو تفتتح مشروع "تعزيز العلم فى حماية البيئة"

وكيل تعليم الغربية يشارك فى الاحتفال بفوز السيسي بالانتخابات

الأمصار

اكتشاف أبعد نجم في المجرة الكونية

المغرب يحذر من تحركات «بوليساريو» على الحدود الموريتانية

العبادي في اليابان لتعزيز المصالح العراقية اليابانية

وصول قارب يقل لاجئين من مسلمي الروهينجا إلى ماليزيا

ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي المالي في ختام التعامل

ads
منوعات

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ألبوم صور.. «التوقيع الخاص» بمشاهير العالم

ads
ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك