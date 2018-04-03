روسيا تطالب بتأسيس تحالف دولي لمكافحة الإرهاب

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تطالب المجتمع العالمي بحشد الجهود لمجابهة التهديدات المشتركة، وتشكيل تحالف دولي واسع النطاق لمكافحة الإرهاب.



وأضاف جروشكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن موسكو لديها برنامج إيجابي فيما يتعلق بالولايات المتحدة.



وتابع جروشكو قائلًا: "نعتقد أن حشد الجهود من أجل مجابهة التهديدات والتحديات المشتركة يعد أمرًا مهمًا إذ إننا في قارب واحد".



ولفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن الأموال لن تنقذ أحدا من خطر الإرهاب، ولذا هناك ضرورة لتأسيس تحالف دولي واسع.