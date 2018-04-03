تحويل هيئة استاد القاهرة من خدمية إلى اقتصادية «بشكل مرحلى»

علمت "الدستور" أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة استاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية سيتم تنفيذه "بشكل مرحلى".



وقالت مصادر لـ"الدستور" إن من ملامح تنفيذ هذا المشروع وجود شركات تتولى إدارته بشكل استثمارث لتحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضى بما لا يضر بالمنفعة العامة ولا يؤثر على الاتحادات.



وأضاف " أنه سيخفف كثيرًا عن كاهل الدولة، ولا يعنى هذا رفع يدها تمامًا ولكن سيظل كل شىء تحت رعايتها كما تفعل وزارة الشباب والرياضة الآن فى ظل قانون الرياضة الجديد، حيث إنها تساعد الاتحادات غير القادرة".



وأكد انه لا تخوفات من ارتفاع القيمة أو الاشتراكات ولكن التغيير سيكون بشكل أكبر فى التطوير كمنطقة رياضية متكاملة بشكل حضاري، بينما الأسعار الموجودة باللائحة الحالية سيجرى عليها تعديل بنسبة بسيطة، ولكن المشروع فى إجماله سيكون منفعة للرياضة فى مصر.



ووافق مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة استاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة الاقتصادية للاستاد الرياضى".