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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:47 م

عرض المتهمين بقتل الطفلة «ملك» على الطب الشرعي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نجلاء رفاعي
dostor.org/2115563

قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، اليوم الثلاثاء، عرض مسجل خطر وزوجته، المتهمين بقتل طفلة الزوجة وإلقائها في مصرف بالخليفة، على الطب الشرعى، لبيان تعاطيهما المخدرات.

كان المقدم حسام ناصر، رئيس مباحث الخليفة، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بالعثور على جوال داخله جثة طفلة بمصرف عين الحياة، وتبين أن الطفلة في العقد الأول من عمرها، ترتدي ملابسها كاملة، وتم نشر مواصفاتها لكشف هويتها.

أكدت تحريات المباحث عدم وجود بلاغات تغيب بتلك المواصفات، وكشفت التحريات أن الطفلة تدعى «ملك»، 9 سنوات، تقيم مع والدتها وزوجها وشقيقها بعد انفصال والدتها عن أبيها، وحضورها القاهرة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوج والدتها «عمرو. ق»، 32 سنة، يتاجر في المواد المخدرة، ووالدتها «منى»، 28 سنة.

أضافت التحريات أن زوج والدة الطفلة دائم التعدي عليها وشقيقها، وأمكن ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة؛ بسبب كسر الطفلة شاشة التلفاز، وأنهما قاما بالتعدي عليها بالضرب لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاما بوضعها داخل جوال ووضعا عليها طوب وأسمنت، وربط الجوال وإلقائه في مصرف عين الحياة لإخفاء جريمتهما.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي عاينت مكان العثور على الجثة، وباشرت التحقيق.

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