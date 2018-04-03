القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
محافظات
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:47 م

محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعداد لاحتفالات شم النسيم

اللواء أحمد ضيف صقر،
اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية،
الغربية - أحمد فودة وحسام فوزى جبر
dostor.org/2115562

وجه اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء قطاعات الخدمات بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد والطوارئ بمختلف المرافق والقطاعات الخدمية، على رأسها مجالس المدن والأحياء والمستشفيات والإسعاف والتموين والطب البيطري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء استعدادًا لاستقبال شم النسيم الإثنين المقبل.

وأشار محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى وجود تكليفات مشددة لرؤساء المدن والأحياء والتنفيذيين المعينين بإعداد وتجهيز الحدائق العامة والملاهي، وتكثيف حملات النظافة العامة وحملات الرقابة التموينية على الأسواق وتكثيف التواجد الأمني والمروري خاصة بمناطق المتنزهات والحدائق العامة وعلى ضفاف نهر النيل المار بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

محافظ الغربية: مصر تُقَدِّم تضحيات دفاعًا عن الأمة العربية

منذ أقل من شهرين

حبس عاطل اعتدى جنسيًا على فتاة مريضة نفسيًا بطنطا

منذ أكثر من شهرين

بالصور.. أمطار غزيرة وطقس سيئ يضرب شوارع الغربية

الآن

توقعات دولية بالتوصل لحلول أفضل حول أزمة «سد النهضة»

«مثلث الشر».. أخطر رسائل «بن سلمان» في حواره مع «أتلانتيك»

النائب العام يهنئ السيسى: «سدد الله خطاك على طريق التقدم»

اليوم.. وصول جثامين 3 مصريين من المتوفين في حادث الكويت

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متابعو مي عزالدين على «انستجرام»: «عضلة السمانة مقوية قلبك»

ألبومات الصور

جثمان أحمد خالد توفيق يسير 12 كيلو متر حملًا على الأعناق -صور

انفجار ماسورة مياه بطلخا تعيق حركة المواطنين في الدقهلية

صفوف لأمتار في صلاة الجنازة على «العراب» أحمد خالد توفيق

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم بالبحيرة

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متابعو مي عزالدين على «انستجرام»: «عضلة السمانة مقوية قلبك»

كشكول

الجيوشي: أرقام جلوس الدبلومات الفنية نهاية أبريل الجاري

ننشر كشوف أسماء المتقدمين والمستبعدين من الإعارات بالبحيرة

تعليم المنوفية تهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

اللجنة المصرية لليونسكو تفتتح مشروع "تعزيز العلم فى حماية البيئة"

وكيل تعليم الغربية يشارك فى الاحتفال بفوز السيسي بالانتخابات

الأمصار

اكتشاف أبعد نجم في المجرة الكونية

المغرب يحذر من تحركات «بوليساريو» على الحدود الموريتانية

العبادي في اليابان لتعزيز المصالح العراقية اليابانية

وصول قارب يقل لاجئين من مسلمي الروهينجا إلى ماليزيا

ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي المالي في ختام التعامل

ads
منوعات

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ألبوم صور.. «التوقيع الخاص» بمشاهير العالم

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك