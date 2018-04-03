محافظ الغربية يوجه برفع درجة الاستعداد لاحتفالات شم النسيم

وجه اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء قطاعات الخدمات بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد والطوارئ بمختلف المرافق والقطاعات الخدمية، على رأسها مجالس المدن والأحياء والمستشفيات والإسعاف والتموين والطب البيطري ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء استعدادًا لاستقبال شم النسيم الإثنين المقبل.



وأشار محافظ الغربية، اليوم الثلاثاء، إلى وجود تكليفات مشددة لرؤساء المدن والأحياء والتنفيذيين المعينين بإعداد وتجهيز الحدائق العامة والملاهي، وتكثيف حملات النظافة العامة وحملات الرقابة التموينية على الأسواق وتكثيف التواجد الأمني والمروري خاصة بمناطق المتنزهات والحدائق العامة وعلى ضفاف نهر النيل المار بنطاق مراكز ومدن المحافظة.