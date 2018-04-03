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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:47 م

حاكم كتالونيا المقال يطالب بالاستئناف

حاكم إقليم كتالونيا
حاكم إقليم كتالونيا
نورهان شوقي
dostor.org/2115561

تقدم حاكم إقليم كتالونيا المقال إلى القضاء الإسبانى بدعوى استئناف أمام المحكمة العليا الإسبانية، طالب فيها بإسقاط الاتهامات المنسوبة إليه بالتمرد وسوء استخدام الأموال العامة، على خلفية الاستفتاء على انفصال الإقليم العام الماضي.

ونفى بيجديمونت جميع التهم المنسوبة إليه خلال صحيفة دعوى الاستئناف المؤلفة من 85 صفحة، والتى نقلتها وسائل إعلام إسبانية، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك "أى نوع من العنف" فى يوم استفتاء أول أكتوبر، وهو شرط أساسى لتهمة التمرد.

وتقدم جاومى الونسو، محامى الدفاع للحاكم المقال، بدعوى الاستئناف نيابة عن وزيرين كتالونيين سابقين آخرين هما كلارا بونساتي ولويس بويج، اللذين فرا أيضا من إسبانيا بعد الاستفتاء.

يشار إلى أن القوات الألمانية اعتقلت كارليس بيجديمونت منذ أكثر من أسبوع بينما كان عائدًا من فنلندا، جراء أوامر صادرة عن العدالة الإسبانية.

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