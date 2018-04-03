اقتصادية النواب: اقتطاع نسبة من الصناديق الخاصة للموازنة الجديدة

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصناديق الخاصة سيكون لها اعتبار خلال مناقشات الموازنة الجديدة المقررة بداية الشهر المقبل.



وأوضح "الشريف" أنه مع بدء مناقشة البرلمان للموازنة العامة للدولة، ستكون هناك جلسة للجنة مع وزير المالية للاتفاق على نسبة محددة يتم اقتطاعها من الصناديق والحسابات الخاصة لصالح الموازنة، متوقعا ألا تقل عن 15% من أموالها.



وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن وزارة المالية تسعى حاليًا للانتهاء من التحليلات التي طلبتها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، في بيانات الصناديق الخاصة التي وصلت إلى الوزارة من الجهات المعنية التي تمتلك صناديق وحسابات خاصة.



وأوضح أن اللجنة طلبت من وزارة المالية بدء حصر كافة التدفقات النقدية خلال عام 20172018، وعدم الاكتفاء بالفوائض الموجودة حاليا، إلى جانب تحديد المشروعات القائمة بالفعل الممولة من خلال منح، وبيان الحسابات والصناديق الخاصة التي ليس لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية.



وتابع أن اللجنة طلبت أيضا حجم التغير في آخر رصد، من البنوك التجارية الخاصة، ويتم تجميعه الآن، إلى جانب رأي الوزارة في كل صندوق وحساب لتحديد موقفه من الضم للموازنة العامة أو بقائه كحساب أو صندوق منفصل بلوائح تنظيمية معتمدة.



وأشار إلى أنه تم المطالبة بإلزام الجهات بتحويل كافة الصناديق لحساب موحد بالبنك المركزي، إلى جانب رصد بتحركات الحسابات الخاصة بالجهات التي أفادت بأنها لا تعلم حقيقة امتلاكها صناديق وحسابات خاصة.