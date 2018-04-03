مندوب مصر بالجامعة العربية يدعو للتهدئة حفاظًا على حياة الفلسطينيين

طالب السفير ياسر العطوى، مندوب مصر الدائم في الجامعة العربية، جميع الأطراف في فلسطين للتهدئة وضبط النفس وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، داعيا المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته وتفعيل كافة القرارات الدولية.



وقال العطوى اليوم الثلاثاء، فى اجتماع جامعة الدول العربية الطارئ بشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير فى فلسطين: "نؤيد مشروع البيان الذي تقدم به الوفد الفلسطيني الذي دعا لهذا الاجتماع الطارئ، ونحيي الشعب الفلسطيني البطل وندعو له بتسديد الخطى".



وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، في الجمعة الماضي، في مظاهرات "مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.



ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خيامًا على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.