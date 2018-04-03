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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:44 م

احتفالية كبرى للأطفال الأيتام في استاد بنى سويف

صوره من الحدث
صوره من الحدث
بنىى سويف - محمد عبد الحفيظ
dostor.org/2115556

نظمت مدرسة الشروق التجريبية للغات بمحافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، للعام الثانى على التوالى، احتفالية كبرى للأطفال الأيتام من المدارس بالصالة المغطاة في الاستاد الرياضي، وتكريم أيتام خمس مدارس مختلفة، لإدخال البهجة على طلبة المدارس، وتم تنظيم عروض ترفيهية لهؤلاء الأطفال، بالإضافة إلى توزيع الهدايا فى حضور العديد من الشخصيات العامة.

جاء ذلك بحضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام، محمد سلومة نقيب معلمين البندر، محمد توفيق مدير إدارة التعليم الابتدائي، فدوى محمود عزمى مديرة مدرسة الشروق، والعديد من مديري المدارس الخاصة والتجريبية.

ومن جانبه، قال الدكتور هاني رجائي، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات «التجريبيات»، إن هذه الاحتفالية هى الثانية على التوالى حيث تم إقامتها العام الماضى أيضًا، حيث أن الهدف هو تحقيق السعادة وإدخال البهجة على طلبة المدارس من الأيتام، لافتًا إلى أنه تم تقديم عروض ترفيهية للأطفال، بالإضافة إلى تقديم هدايا لهم.

احتفالية كبرى للأطفال الأيتام في استاد بنى سويف
احتفالية كبرى للأطفال الأيتام في استاد بنى سويف
احتفالية كبرى للأطفال الأيتام في استاد بنى سويف
احتفالية كبرى للأطفال الأيتام في استاد بنى سويف
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