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اقتصاد
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:44 م

السعودية ترفع الحظر عن استيراد «الجوافة» المصرية

الجوافة» المصرية
الجوافة» المصرية
وكالات
dostor.org/2115555

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الثلاثاء، رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد "الجوافة" المجمدة والمصنّعة المُصدّرة من جمهورية مصر العربية إلى المملكة.

وقررت الهيئة، وفقًا لبيان لها، أن يقتصر الاستيراد من المنشآت المعتمدة لدى الهيئة.

وقالت الهيئة إن قرار رفع الحظر جاء بناءً على التزام الجهة الرقابية فى مصر بالضوابط والاشتراطات الخاصة بتصدير الخضار والفاكهة المصنّعة إلى المملكة، واعتماد الهيئة منشآت تصدير الخضار والفاكهة المصنّعة من مصر.

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