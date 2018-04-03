«بولتيكو»: الانتخابات المصرية كشفت التناقض فى الإدارة الأمريكية

أكدت مجلة "بولتيكو" الأمريكية أن الانتخابات المصرية، كشفت عن فصل جديد من التناقض بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.



وتابعت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبدالفتاح السيسي، فور إعلان النتيجة بشكل رسمي، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض إن الزعيمين أكدا الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ويتطلعان للنهوض بهذه الشراكة والتصدي للتحديات.



بينما أكدت وزارة الخارجية أن الشراكة الاستراتيجية مع مصر أمر ضروري، ولكنها تطرقت لاحترام الحقوق والحريات، وهو أمر لا يتحدث فيه ترامب مع القادة في مصر.