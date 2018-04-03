مصر تجتمع مع مستثمرين قبل طرح سندات مُقوّمة باليورو

أظهرت وثيقة لأحد البنوك المكلفة بترتيب اجتماعات مع مستثمرين فى أوروبا، اليوم الثلاثاء، أن مصر ستبدأ الاجتماعات هذا الأسبوع قبل طرح محتمل لسندات مقومة باليورو.



وفوضت مصر، بنوك " آي.إم.آى" و"دويتشه بنك" و"بى.إن.بى باريبا" و"ستاندرد تشارترد" لترتيب الإصدار.



وتبدأ الاجتماعات مع المستثمرين فى الرابع من أبريل قبل طرح محتمل لسندات بالحجم القياسى، وهذا يعنى غالبًا أن قيمته ستتجاوز 500 مليون دولار.



وذكرت الوثيقة، أن مصر ستمضى فى طرح السندات المخطط لها عقب الاجتماعات وفقًا لظروف السوق، وأن السندات ستكون لأجل ثمانية أعوام و12 عامًا أو أحدهما.



وجمعت مصر بالفعل أربعة مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح فى فبراير.



والعام الماضى أصدرت مصر سندات دولية بسبعة مليارات عبر طرح سندات بأربعة مليارت دولار ثم إعادة فتح الإصدار ذاته فى مايو، ورتب الإصدارين "بي.إن.بى باريبا" و"سيتى جروب وجيه.بى مورجان وناتيكسيس".