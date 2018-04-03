القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
حوادث
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 12:42 م

دفاع المتهمين فى «فض رابعة» للمحكمة: التحريات باطلة وغير جادة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2115552

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى «فض اعتصام رابعة».

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع 15 مهتما بالقضية، والذى استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسًا على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبطلان أمر إحالة المتهمين، وبطلان المحاكمة لوضع المتهمين داخل القفص الزجاجى، وبطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على مصادر سرية مجهلة.

كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين 636، 603، استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من 24 ساعة على بدء التحقيقات معه بعد واقعة الضبط بالمخالفة للقانون، وانتفاء جريمة القتل العمد فى حق المتهمين.

كما دفع الحاضر بشيوع الاتهام وقصور التحقيقات، وانتفاء جريمة استعراض القوة، كما انضم الدفاع لما أبداه زملائه من دفوع، كما استمعت المحكمة لمرافعة محمد عبد الجواد الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 241، و293، 591، 621، 652، بامر الإحالة والذى دفع ببطلان المادة 86 من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المادة 95 من الدستور، ودفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان محضر التحريات، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم 86 بأمر الإحالة، واستهلت مرافعتها بطلب البراءة لموكلها تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش، ونوهت إلى أن موكلها يعمل فى مدرسة وبعد الظهر فى فرقة موسيقية وليس له علاقة بالإخوان، وانتفاء صلة المتهم بالأحداث.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج

منذ يومين

اليوم.. أولى جلسات محاكمة مهرّبي الحشيش بمطار القاهرة

منذ 3 أيام

إغلاق جزئى لطريق «إسكندرية الزراعى» بدءًا من اليوم ولمدة 9 أشهر

منذ 3 أيام

حيثيات إعدام قاتلى نجل قاضى المنصورة: «اعتقدوا أنه ضابط»

منذ أقل من شهر

سائق يلقى زوجته من الطابق الثالث لشكه فى سلوكها بالبساتين

منذ أقل من شهر

اليوم.. الحكم فى دعوى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى

الآن

توقعات دولية بالتوصل لحلول أفضل حول أزمة «سد النهضة»

«مثلث الشر».. أخطر رسائل «بن سلمان» في حواره مع «أتلانتيك»

النائب العام يهنئ السيسى: «سدد الله خطاك على طريق التقدم»

اليوم.. وصول جثامين 3 مصريين من المتوفين في حادث الكويت

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متابعو مي عزالدين على «انستجرام»: «عضلة السمانة مقوية قلبك»

ألبومات الصور

جثمان أحمد خالد توفيق يسير 12 كيلو متر حملًا على الأعناق -صور

انفجار ماسورة مياه بطلخا تعيق حركة المواطنين في الدقهلية

صفوف لأمتار في صلاة الجنازة على «العراب» أحمد خالد توفيق

مصرع وإصابة 7 فى حادث تصادم بالبحيرة

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

متابعو مي عزالدين على «انستجرام»: «عضلة السمانة مقوية قلبك»

كشكول

الجيوشي: أرقام جلوس الدبلومات الفنية نهاية أبريل الجاري

ننشر كشوف أسماء المتقدمين والمستبعدين من الإعارات بالبحيرة

تعليم المنوفية تهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية

اللجنة المصرية لليونسكو تفتتح مشروع "تعزيز العلم فى حماية البيئة"

وكيل تعليم الغربية يشارك فى الاحتفال بفوز السيسي بالانتخابات

الأمصار

اكتشاف أبعد نجم في المجرة الكونية

المغرب يحذر من تحركات «بوليساريو» على الحدود الموريتانية

العبادي في اليابان لتعزيز المصالح العراقية اليابانية

وصول قارب يقل لاجئين من مسلمي الروهينجا إلى ماليزيا

ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي المالي في ختام التعامل

ads
منوعات

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ألبوم صور.. «التوقيع الخاص» بمشاهير العالم

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك