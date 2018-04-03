دفاع المتهمين فى «فض رابعة» للمحكمة: التحريات باطلة وغير جادة

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى «فض اعتصام رابعة».



استمعت المحكمة لمرافعة دفاع 15 مهتما بالقضية، والذى استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسًا على عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وبطلان أمر إحالة المتهمين، وبطلان المحاكمة لوضع المتهمين داخل القفص الزجاجى، وبطلان التحريات لعدم جديتها واعتمادها على مصادر سرية مجهلة.



كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين 636، 603، استهل مرافعته بطلب البراءة لموكليه تأسيسا على بطلان تحقيقات النيابة العامة لمرور أكثر من 24 ساعة على بدء التحقيقات معه بعد واقعة الضبط بالمخالفة للقانون، وانتفاء جريمة القتل العمد فى حق المتهمين.



كما دفع الحاضر بشيوع الاتهام وقصور التحقيقات، وانتفاء جريمة استعراض القوة، كما انضم الدفاع لما أبداه زملائه من دفوع، كما استمعت المحكمة لمرافعة محمد عبد الجواد الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 241، و293، 591، 621، 652، بامر الإحالة والذى دفع ببطلان المادة 86 من قانون العقوبات لمخالفتها لنص المادة 95 من الدستور، ودفع ببطلان القبض والتفتيش وبطلان محضر التحريات، وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء وجود حالة من حالات التلبس.



واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم 86 بأمر الإحالة، واستهلت مرافعتها بطلب البراءة لموكلها تأسيسا على بطلان القبض والتفتيش، ونوهت إلى أن موكلها يعمل فى مدرسة وبعد الظهر فى فرقة موسيقية وليس له علاقة بالإخوان، وانتفاء صلة المتهم بالأحداث.



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.