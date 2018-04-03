بلومبرج: شعبية السيسى زادت بسبب الإصلاح الاقتصادى ومحاربة الإرهاب

أكدت وكالة بلومبيرج الأمريكية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي فاز بولاية ثانية بنسبة 97%، ليتحول الاهتمام المصري من الانتخابات إلى الخطوات ما بعد الانتخابات والفوز.



وتابعت أن الكتلة الشعبية في مصر تنتظر تنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية بنفس القدر من الجرأة التي وقعت من قبل.



وأشارت إلى أن الحكومة في عهد السيسي أطلقت برنامج إصلاح اقتصادي أشاد به صندوق النقد الدولي، وعلى الرغم من وصول معدلات التضخم لمستويات قياسية إلا أنه انخفض ووصل لأدنى مستوى له منذ شهر أكتوبر من عام 2016.



وأوضحت أن السيسي سعى لسحق الإرهابيين في سيناء أيضًا، وشن حملة واسعة قادها الجيش والشرطة في شمال سيناء، وهو ما جعله يحظى بإعجاب واسع النطاق بين الشعب الذي يسعى للاستقرار بعد سنوات طويلة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والأمنية.



وأضافت أن نسبة المشاركة الجيدة في السباق الانتخابي كان ينظر إليها من قبل وسائل الإعلام العالمية على أنها الاختبار الحقيقي لشعبية السيسي، ولم تكن هناك أي مؤشرات على إرغام الحكومة المواطنين على المشاركة في الانتخابات.