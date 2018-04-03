بروتوكول تعاون بين «المصري للصادرات» و«مستثمري المشروعات الصغيرة»

وقع البنك المصري لتنمية الصادرات، ممثلًا في مرفت سلطان، رئيس مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في علاء الدين ماجد السقطى، رئيس مجلس الإدارة.



تأتي الاتفاقية تماشيًا مع سياسة الدولة في تشجيع وتنمية والنهوض بالمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها قاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قيمة تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد المصري.



تهدف الاتفاقية إلى العديد من سبل ومجالات التعــاون ما بين عدة كيانات مستفيدة، حيث يستفيد من هذا البروتوكول أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الذين لهم حق الحصول على التمويل الذىيتيحه البنك لهم بسعرعائد متميز وفقا للقواعد المطبقة لديه وسياسته الائتمانية، حيث يقدم البنك التمويل لأعضاء الجمعية المتوافر فيهم الشروط التي يضعها البنك بالتعاون مع الجمعية وذلك من خلال آلية محددة يتم الاتفاق عليها حالتقدم العضو المتوافر فيه تلك الشروط بطلب مقدم إلى البنك.



حيث يقوم البنك بدراسة طلبات العملاء ائتمانيا واستيفاء المستندات اللازمة وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها بالبنك والقواعد والأعراف المصرفية المحددة لذلك، لاتخاذ القرار المناسب بشأن إتاحة التمويل في ضوء تلك الدراسة.



يعتبر البنك المصري لتنمية الصادرات هو أحد البنوك المتخصصة في هذا الشأن حيث أنشأ بالقانون رقم 95 لسنه 1983، وغرضه الأساسي هو تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة في قيام قطاعزراعي وصناعي وتجارى وخدمي، ينفذ البنك في سبيل تحقيق هذا الغرض بجميع العمليات المصرفية سواء بالنقد المحلى اوالأجنبي، عن طريق تقديم التسهيلات الائتمانية والقروض للمنشآت والمشروعات الزراعية والصناعية القائمة التي تنتج بغرض زيادة طاقتها الإنتاجية او تمويل عملياتها الجارية بجانب الأعمال المصرفية الأخرى من خلال فروعه المنتشرة بأنحاء جمهورية مصر العربية وخاصة في المناطق الصناعية مثل العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبرج العرب ومدينة العبور، وانطلاقا من دوره كأحد المؤسسات المالية المؤهلة والرائدة في هذا المجال.



يذكر أن جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي كيان قانوني مسجل لديه أعضاء هم المعنيين بهذا البرتوكول، ولديها من الخبرة والدراية باحتياجات أعضائها سواء كانت احتياجات تمويلية أو فنية.



