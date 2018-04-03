الموافقة على تعيين بعض العاملين فى وظائف قيادية بـ«الحديد والصلب»

كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، عن موافقتها لتعيين بعض العاملين في الشركة في وظائف قيادية بالهيكل التنظيمي.



وكانت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، قد اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019، بخسائر مقدرة بنحو 250.3 مليون جنيه.



كما أقرت الجمعية الموازنة الاستثمارية بنحو 257.6 مليون جنيه للعام المالي المقبل، على أن يتم التمويل ذاتيًا، فيما ارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بنسبة 22.6% لتبلغ 231.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 188.7 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من العام المالي السابق.

