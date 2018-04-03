بالصور.. أنشطة متنوعة بإقليم جنوب الصعيد الثقافى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بالمواقع المختلفة التابعة لإقليم جنوب الصعيد الثقافي.



ففي قصر ثقافة الغردقة، أقيمت احتفالية تكريم الطلبة الفائزين فى مسابقات مبدعى المستقبل بالبحر الأحمر في مجالات «المقال، والقصة القصيرة، وإلقاء الشعر، والرسم»، حيث تم توزيع شهادات التقدير على الطلاب الفائزين البالغ عددهم 37 طالبًا وطالبة من أبناء المحافظة، وذلك بناءً على بروتوكول التعاون بين الهيئة ووزارة التربية والتعليم.



وفي قصر ثقافة رأس غارب، أقيمت محاضرة ثقافية لطلبة مدرسة العبور الابتدائية عن «تعزيز السلوك الإيجابى عند الطلاب» وألقتها رشا خليفة.



وأقيمت فى بيت ثقافة الحمراوين احتفالية بمناسبة عيد الربيع، تضمنت عرضًا مسرحيًا بعنوان «علمونا فى مدرستنا»، كما قدم مجموعة مختلفة من العروض الفنية الغنائية.



ولليوم الثالث على التوالى شهد مسرح القصر، بثقافة الغردقة عرض مسرحية «أرض الأحلام»، تأليف وائل أبوطالب وإخراج أحمد عبدالباسط، تمثيل فرقة القصر المسرحية، وذلك بحضور أعضاء لجنة التحكيم.

