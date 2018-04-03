ضبط عاطل وربة منزل بتهمة ترويج المخدرات في شبرا الخيمة

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطل وربة منزل، لقيامهما بترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزتهما على 250 جرام هيروين بشبرا الخيمة.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بتردد عاطل وربة منزل على مناطق القسم، ويقومان بترويج المواد المخدرة على الشباب وعملائها المدمنين.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من «أحمد. ن»، 18 سنة، عاطل، و«نوره. ر»، 23 عامًا، ربة منزل، وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدرة تزن حوالي 250 جراما ومبلغ مالى 4200 جنيه وهاتف محمول وميزان حساس وسلاح أبيض مطواة بقصد الإتجار.



تحرر محضر بالواقعة رقم 10817 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



