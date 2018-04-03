ثقافة المنيا تكرم الفائزين فى مسابقة «محافظتى جميلة»

احتفلت الهيئة العامة لقصور الثقافة بالفائزين فى مسابقة مبدعى المستقبل «محافظتى جميلة»، التى نظمها فرع ثقافة المنيا، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى، بمسرح التربية والتعليم بالمنيا فى مجالات الأدب «قصة، مقال، رسم، إلقاء شعر».



شارك فى المسابقة 37 متسابقًا، بالتعاون مع إدارة الموهوبين بالتربية والتعليم، افتتحت الاحتفالية بآيات من الذكر، تلتها كلمات الحضور ثم عرض للفقرات الفنية التى تضمنت عروضًا لفرقتى مسرح العرائس، وفنون شعبية الطفل التابعتين لقصر ثقافة المنيا، تلى ذلك عرض لبعض المواهب الطلابية بالمحافظة.



واختتمت الفعاليات بمنح شهادات التقدير للإدارات التعليمية وجميع الطلاب الفائزين والمبدعين.