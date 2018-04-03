ثقافة سوهاج تشارك فى احتفالية يوم اليتيم العربى

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بيوم اليتيم العربى وتقديم الدعم المعنوي له، شاركت فرقة الموسيقى العربية وكورال أطفال سوهاج، التابعين لإقليم وسط الصعيد الثقافى، بالتعاون مع اتحاد شباب سوهاج.



حيث قدمت الفرق أغانى متنوعة مع المايسترو ثروت علم الدين، وذلك بحديقة السندباد فى الاستاد الرياضى بسوهاج، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والعديد من عمداء الكليات والتنفيذيين والشخصيات العامة، أقام اتحاد شباب سوهاج بمشاركة العديد من الجمعيات من مختلف قرى ومراكز محافظة سوهاج.



يذكر أن رئيس الجامعة واتحاد شباب سوهاج قدما الشكر والتقدير للهيئة، لمشاركتها الدائمة فى جميع الاحتفالات المتعددة بالمحافظة.