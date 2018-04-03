النفط يتراجع قبيل بيانات المخزونات الأولية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجاهلة الزيادة الكبيرة في الإنتاج الروسي من الخام، وفي ترقب بيانات المخزونات الأمريكية الأولية.



حيث تراجع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.8% إلى 68.17 دولار للبرميل.



كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" بنسبة تراجع 0.7% عند 63.47 دولار للبرميل.



وكان الخام الأمريكي سجل تراجع بنحو 3% في تسوية جلسة أمس حيث أغلق عند مستوى 63.01 دولار للبرميل.



وكشفت بيانات رسمية أن أكبر منتج للخام في العالم -روسيا- أنتجت 10.97 مليون برميل يوميًا في شهر مارس وهو أعلى مستوى في 11 شهرًا، ويأتي ذلك بالتزامن مع مواصلة الإنتاج الأمريكي ارتفاعاته القياسية، الأمر الذي يهدد اتفاقية "أوبك".



وعلى الرغم من ذلك فإن بيانات شركة "بيكر هيوز" كشفت في الأسبوع الماضي عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار 7 منصات، في أول هبوط في 3 أسابيع.



ومن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم عن بيانات المخزونات الأولية في الأسبوع الماضي.



