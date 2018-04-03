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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:18 ص

توقيع اتفاقية بين الإنتاج الحربي وشركة إماراتية

توقيع اتفاقية بين
عمرو خان
dostor.org/2115385

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة (Advanced Technology Development LLC (ATD الإماراتية الرائدة فى تقديم الخدمات وأعمال الصيانة والتطوير لمحطات توليد الكهرباء، بمقر ديوان عام الوزارة.

أوضح "العصار" أن الهدف من البروتوكول هو قيام الشركات التابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالأعمال الخاصة بتطوير وتأهيل محطات الكهرباء من خلال تحسين كفاءة استهلاك الوقود وكذا التصنيع المحلى لقطع الغيار والأجزاء اللازمة لتطوير محطات الكهرباء لصالح وزارة الكهرباء، وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي لديها من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية ما يمكنها من القيام بتصنيع قطع الغيار اللازمة لرفع كفاءة وتأهيل المحطات والقيام بأعمال صيانتها وتحديثها وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة فى التصنيع وتوفيرها طبقًا للمواصفات والمتطلبات اللازمة لذلك وتوفير العمالة اللازمة والمدربة على تركيبها أثناء العمل داخل المحطة.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي إن هذا البروتوكول سيوفر الكثير من تكلفة صيانة وتشغيل محطات الكهرباء من خلال الاعتماد على مكونات وقطع غيار محلية الصنع وكذا تطوير نظم استهلاك الوقود مما يعظم من قيمة المكون المحلى ويوفر العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى استغلال فائض طاقتها الإنتاجية للتعاون والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأعرب "شاكر" عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربي والدور الذى تقوم به لتلبية الاحتياجات اللازمة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية بالدولة، مؤكدا أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة هامة فى تحقيق الدور الذى تقوم به وزارة الكهرباء لصالح إنشاء وتطوير محطات الكهرباء فى مصر حرصًا على توفير مصادر الطاقة المختلفة للمواطنين بشكل مستمر.

وأضاف وزير الكهرباء أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم شركة (ATD) الإماراتية بأعمال صيانة وتحديث وتأهيل ورفع كفاءة محطات الكهرباء فى مصر بالتعاون مع الإنتاج الحربى، كما ستنقل الشركة خبراتها فى هذا المجال لشركات الإنتاج الحربي من خلال وضع المواصفات الفنية للمعدات وقطع الغيار اللازمة لتصنيعها وكذا تدريب الكوادر الفنية على أعمال الصيانة والتأهيل لتنفيذ مشروعات تطوير محطات توليد الكهرباء التى يتم تنفيذها على مستوى الدولة.

توقيع اتفاقية بين الإنتاج الحربي وشركة إماراتية
توقيع اتفاقية بين الإنتاج الحربي وشركة إماراتية
توقيع اتفاقية بين الإنتاج الحربي وشركة إماراتية
توقيع اتفاقية بين الإنتاج الحربي وشركة إماراتية
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