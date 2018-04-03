بدء محاكمة بديع و738 متهمًا بـ«فض اعتصام رابعة»

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و738 متهمًا فى القضية المعروفة بـ«فض اعتصام رابعة».



وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا» وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.