بالصور.. قصور الثقافة تحتفل بفوز السيسى

شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، الاحتفال الشعبى والفنى، الذى أقامته المحافظة، بالتعاون مع حملة «كلنا معاك من أجل مصر».



الحفل أقيم على المسرح الرومانى بمدينة ناصر، لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لنيله ثقة الشعب المصرى العظيم وفوزه بفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات الرئاسية التى أجريت الأسبوع الماضى، والتى شاركت فيها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بحضور الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، واللواء عمر عبدالعال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمود صبرى، رئيس فرع الأمن الوطنى، والمحاسب كمال شلبى، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد لبيب، منسق تنظيم حملة كلنا معاك من أجل مصر بسوهاج، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وعمداء الكليات وطلاب الجامعة وممثلى الأحزاب السياسية والحركات الشبابية والمرأة وذوى الإعاقة والأهالى من مختلف مدن وقرى المحافظة وممثلى جميع أطياف المجتمع السوهاجى، الذين حضروا للاحتفال بإعلان نتائج الانتخابات وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى.



بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، تلى ذلك مجموعة من الفقرات الفنية والأغانى الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو خالد حبشى، وفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج وفقرة متنوعة للتنورة.