البورصة تحدد الحدود السعرية «نظم التعليم» و«أسمنت سيناء»

حددت البورصة المصرية، الحدود السعرية لحقوق شركتي أسمنت سيناء، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.



وأوضحت البورصة - في بيان لها اليوم - أن حدود صعود أسمنت سيناء هي 166%، بحد أقصى 3.24 جنيه، وبحدود إيقاف مؤقت لصعود الحق نسبته 83%.



وأشارت إلى أن حدود هبوط أسمنت سيناء، تحددت عند مستوى 100%، بحد أدنى 0.01 جنيه، وحدود إيقاف هبوطه المؤقت 50%.



ولفتت إلى أن أعلى سعر مسموح لحق المصرية لنظم التعليم في نهاية تعاملات اليوم، تحدد عند 0.79 جنيه، وبحدود هبوط نسبته 10.44%، ولا يقل عن 0.63 جنيه.