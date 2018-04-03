ضبط سيدتين بتهمة الاتجار فى أوراق مالية مقلدة بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على سيدتين متهمتين بالاتجار فى الأوراق المالية المقلدة بالخانكة.



تلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد عادل محروس، مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد بورود بلاغ من مدير البنك الأهلى فرع الخانكة مفاده حضور سيدتين بالبنك لإيداع مبلغ مالى عبارة عن أوراق مالية مقلدة.



وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط «كريمة. ع»، 30 سنة ربة منزل و«شيماء.خ»، 35 سنة، ربة منزل، وبحوزتهما 17 ورقة مالية فئة المائتين جنيه، بإجمالي مبلغ 3400 جنيه «يشتبه في كونها مقلدة».



وبمواجهتهما قررا بعدم علمهما بالمبلغ المالى المقلد وقررت الأولى بتحصلها على المبلغ من الثانية مستحقات لها من جمعية من آخرين، وقررت الثانية صحة ذلك وعدم علمها بشخص من تحصلت منه على المبلغ المقلد، وجارٍ استكمال الفحص وصولًا لشخص مروج تلك العملات المقلدة.



وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.