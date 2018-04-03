القاهرة : الثلاثاء 03 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
05:22 ص

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»
07:47 ص

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني
03:48 ص

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور
12:42 ص

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله
07:56 م

بريطانيا مهنئة السيسي: سنظل شريكًا لمصر لبناء مجتمع مزدهر
07:48 م

التحالف العربي: استمرار صواريخ الحوثيين يُثبت دعم إيران لهم
07:11 م

تفاصيل احتفالات الكنيسة بالذكرى السنوية لشهداء أحد السعف بطنطا والثغر
02:41 م

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية
07:56 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29
07:37 ص

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية
04:06 ص

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى
12:39 ص

مصدر أمنى: إصابة ضابطين ومصرع مسجلين خطر في مواجهات مع الشرطة بسوهاج
مصر
الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:15 ص

وزيرة السياحة تدعو الأمريكان لزيارة معالم مصر

الدكتورة رانيا المشاط،
الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة
رامى حسين
dostor.org/2115377

‪ التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وفدا من قيادات وضباط من الشرطة الأمريكية وأسرهم، وذلك قبيل انتهاء زيارتهم لمصر، والتي استمرت خلال الفترة من 24 مارس الماضي وحتى 1 إبريل الجاري، والتي تم تنظيمها تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والطيران والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتضمنت زيارات لعدة مناطق سياحية وأثرية في القاهرة والأقصر والغردقة.

وخلال اللقاء رحبت وزيرة السياحة بالوفد الأمريكي، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، وأشارت إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الامريكية في كل المجالات، خاصة السياحة.

وقالت، إن نجاح هذه الزيارة هو ثمرة جهد وتعاون وثيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارات السياحة والآثار والداخلية والطيران، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

وأكدت أهمية الزيارة وأن وجود قيادات وضباط من الشرطة الأمريكية، خاصة شرطة نيويورك، هي رسالة تؤكد للعالم ما تتمتع به مصر من أمن وأمان، حيث تعتبر شرطة نيويورك أكبر قوة شرطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أقدم إدارات الشرطة التي أنشئت في الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن السوق الأمريكية تمثل ٣٪‏ من السياحة الوافدة إلى مصر، وأن الوزارة تعمل على زيادة أعداد السائحين الأمريكيين خلال الفترة المقبلة.

وتم خلال اللقاء عرض فيلم قصير أعده الوفد عن رحلته إلى مصر بدءًا من وصولهم إلى المطار، ومرورا بكل المناطق السياحية والأثرية التي زاروها.

وطلبت المشاط من الوفد نقل صورة حقيقية عن تجربتهم في مصر إلى أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم ورؤسائهم في العمل بعد عودتهم، وحثهم على زيارة مصر لمعايشة تجارب رائعة مماثلة والاستمتاع بتنوع وغنى المقصد السياحي المصري.

وأضافت أن كل واحد منهم أصبح الآن سفيرا‪ للسياحة المصرية، ودعتهم للعودة مرة أخرى إلى مصر

وزيرة السياحة تدعو الأمريكان لزيارة معالم مصر
وزيرة السياحة تدعو الأمريكان لزيارة معالم مصر
وزيرة السياحة تدعو الأمريكان لزيارة معالم مصر
موضوعات متعلقة

وزير الآثار: العالم يحارب الإرهاب مع مصر

الأحد.. ندوة سياحية بحضور «المشاط والعنانى»

«من أجل عودة قوية للسياحة المصرية».. ندوة لـ«المشاط» و«عنانى»

«السياحة» تستعد للمشاركة فى بورصة برلين الدولية

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

بث مباشر لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية

منذ يوم

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 29

منذ يوم

اليوم.. إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية

منذ يومين

الانتهاء من 100% من أعمال إخلاء ماسبيرو بعد أسبوع

منذ يومين

الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 27

منذ يومين

نص البيان السابع عشر للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)

الآن

غدًا.. «شكرى» يشارك فى الاجتماع «التُساعى» حول سد النهضة

«المركزى» يخفض العائد على الودائع الثابتة إلى 17.25%

مسئول كويتى: الإسراع فى تسليم جثامين المصريين ضحايا حادث «الأرتال»

مصرع 5 وإصابة 9 فى حادث تصادم بطريق «القطامية - العين السخنة»

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

ألبومات الصور

بالصور.. تلاوة وابتهالات بمولد «أبوغطاس» في الأقصر

بالصور.. أنشطة متنوعة بإقليم جنوب الصعيد الثقافى

بالصور.. قصور الثقافة تحتفل بفوز السيسى

بالصور.. نقل المخرج محمد النجار إلى المستشفى

نجم الساعة

96 ساعة فى مدينة الجريمة «2».. البحث عن الله فى شوارع سانت لويس

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية للفنان شريف خير الله

عاجل.. وفاة الروائي أحمد خالد توفيق

تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس مدارس في المقطم

شاهد.. أمل رزق تستغيث بـ«السيسي» بعد تدهور حالتها الصحية

كشكول

المشرف على "تحدي القراءة": التنظيم مشرف ومستويات الطلاب رائعة

عميد الاستراتيجية بزويل: ننقب بمخرجات التعليم الحديث ونطوره

إقبال متزايد على إصدارات مجمع البحوث بمعرض الإسكندرية للكتاب

رئيس قطاع المعاهد يحفز المشاركين في مسابقة "تحدي القراءة"

ننشر جداول امتحانات النقل الإعدادي والثانوي بالأزهر

الأمصار

إصابتان بالرصاص الحي خلال المواجهات في بلدة سبسطية قضاء نابلس.

إصابتان بالرصاص الحي خلال المواجهات في بلدة سبسطية قضاء نابلس.

أبو الغيط يزور البرتغال لبحث أوضاع الشرق الأوسط

انخفاض أسعار النفط مع ترقب بيانات المخزون الأمريكي

اليابان تحذر سفن الصيني دخلت مياهها الإقليمية

ads
منوعات

هل القهوة تصيب بالسرطان؟

حكاية زواج الكاتب الفقير سكوت فيتزجيرالد بـ«الفتاة الذهبية»

ألبوم صور.. «التوقيع الخاص» بمشاهير العالم

ولاد الكار

سعد سليم: الشعب المصرى أعلى إرادته واختار «السيسي» بكل مسئولية

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك