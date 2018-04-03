وزيرة السياحة تدعو الأمريكان لزيارة معالم مصر

‪ التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وفدا من قيادات وضباط من الشرطة الأمريكية وأسرهم، وذلك قبيل انتهاء زيارتهم لمصر، والتي استمرت خلال الفترة من 24 مارس الماضي وحتى 1 إبريل الجاري، والتي تم تنظيمها تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، وذلك بالتنسيق مع وزارات السياحة والآثار والطيران والشركة القابضة للسياحة والفنادق، وتضمنت زيارات لعدة مناطق سياحية وأثرية في القاهرة والأقصر والغردقة.



وخلال اللقاء رحبت وزيرة السياحة بالوفد الأمريكي، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة، وأشارت إلى العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الامريكية في كل المجالات، خاصة السياحة.



وقالت، إن نجاح هذه الزيارة هو ثمرة جهد وتعاون وثيق بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارات السياحة والآثار والداخلية والطيران، والشركة القابضة للسياحة والفنادق.



وأكدت أهمية الزيارة وأن وجود قيادات وضباط من الشرطة الأمريكية، خاصة شرطة نيويورك، هي رسالة تؤكد للعالم ما تتمتع به مصر من أمن وأمان، حيث تعتبر شرطة نيويورك أكبر قوة شرطية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أقدم إدارات الشرطة التي أنشئت في الولايات المتحدة.



وأشارت إلى أن السوق الأمريكية تمثل ٣٪‏ من السياحة الوافدة إلى مصر، وأن الوزارة تعمل على زيادة أعداد السائحين الأمريكيين خلال الفترة المقبلة.



وتم خلال اللقاء عرض فيلم قصير أعده الوفد عن رحلته إلى مصر بدءًا من وصولهم إلى المطار، ومرورا بكل المناطق السياحية والأثرية التي زاروها.



وطلبت المشاط من الوفد نقل صورة حقيقية عن تجربتهم في مصر إلى أقاربهم وأصدقائهم وزملائهم ورؤسائهم في العمل بعد عودتهم، وحثهم على زيارة مصر لمعايشة تجارب رائعة مماثلة والاستمتاع بتنوع وغنى المقصد السياحي المصري.



وأضافت أن كل واحد منهم أصبح الآن سفيرا‪ للسياحة المصرية، ودعتهم للعودة مرة أخرى إلى مصر

