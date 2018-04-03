صحيفة كويتية تؤكد استقالة نائب الرئيس الإيرانى

كشفت صحيفة الجريدة الكويتية، عن استقالة إسحاق جهانجيري، نائب الرئيس الإيراني حسن روحاني، من منصبه والذي يمثل التيار الإصلاحي، لتولي منصب رئيس بلدية طهران الذي بات شاغًرا بعد استقالة محمد علي نجفي.



ونقلت الصحيفة الكويتية، عن مصادر إصلاحية بإيران، أن زعيمى التيار الإصلاحي عقدا اجتماعًا خاصًا خلال عطلة عيد النيروز الماضي، وناقشا أوضاع البلاد الاقتصادية والسياسية، وأجمعا على أنه آن الأوان لإنهاء زواج المصلحة بين الإصلاحيين والمعتدلين بزعامة الرئيس حسن روحاني، في ظل تردي الأوضاع.



وأفادت الصحيفة بأن «جهانجيري» وافق على الاقتراح ولكن «روحاني» طلب منه تأجيل القرار بعد عودته من تركيا، ولقائه مع نظيريه التركي رجب طيب أدوغان والروسي فلاديمير بوتين.



ويفضل قادة التيار الإصلاحي، المسيطر على مقاعد المجلس البلدي في طهران، أن يركزوا جهودهم على الارتقاء بوضع بلدية العاصمة، قبل إجراء انتخابات مجلس الشورى الجديدة مطلع العام المقبل، كي يستطيعوا السيطرة على المجلس، تمهيدًا لخوض الانتخابات الرئاسية بقوة أكبر.



ويجب أن ينتخب المجلس البلدي في طهران رئيسًا جديدًا بدلًا من نجفي، على أن يحظى بموافقة وزارة الداخلية والمرشد.



ويعتبر منصب رئيس بلدية طهران أحد أكثر المناصب نفوذا في إيران، خصوصًا أن ميزانية بلدية طهران تصل إلى ما يعادل عشرة مليارات دولار سنويًا، ويتم تدوير ما يزيد على الـ60 مليار دولار سنويًا من الأرصدة المالية فيها، وهو ما يعادل نصف ميزانية البلاد العامة.

