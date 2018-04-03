الأسهم الأوروبية تتراجع خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع هبوط أسواق الأسهم العالمية وبعد بيانات اقتصادية.



وهبط مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.03% إلى 367 نقطة، كما تراجع مؤشر "فوتسى" البريطاني عند 6996.9 نقطة منخفضًا بنسبة 0.9%.



أما مؤشر "داكس" الألمانى فانخفض عند 11919.6 نقطة بنسبة تراجع 1.5%، فيما هبط "كاك" الفرنسى بنحو 0.9% إلى 5123 نقطة.



وخلال تلك الفترة ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 1.2326 دولار.



وكانت الأسهم الأمريكية واليابانية قد سجلت تراجعًا في آخر تداولاتها بالتزامن مع تأزم العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ومع خسائر قطاع التكنولوجيا.



وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن أن القراءة النهائية للنشاط الصناعي في منطقة اليورو سجلت 56.6 نقطة في مارس الماضي وهي نفس مستوى القراءة الأولى وأدنى مستوى فى 8 أشهر.



كما هبطت مبيعات التجزئة فى ألمانيا بنحو 0.7% فى فبراير في مقابل تقديرات بنموها بنسبة 0.7%.