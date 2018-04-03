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الثلاثاء 03/أبريل/2018 - 11:13 ص

«الجندى»: قانون «المحليات» يعطى صلاحيات كبيرة للمجالس

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، اللواء أبو بكر الجندي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2115373

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، على أهمية دور القطاع الخاص في عملية التنمية.

لافًتًا إلي، أنه أحد الأضلاع المهمة مع الحكومة والمجتمع المدني والإعلام في عملية التنمية بمصر.

وأضاف، خلال اللقاء الذي حضره بجمعية رجال الأعمال المصرين، أن قانون الإدارة المحلية يعطى صلاحيات كبيرة، ومشاركة للمجالس المحلية وإيجاد إشراف مركزي لما تقوم به المحليات.

وأشار، إلى أنه سيتم تدريب وتأهيل قدرات كل العاملين في الإدارة المحلية ولدينا رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى العاملين في المحليات.

وشدد الوزير على ضرورة وجود إدارة محلية فعالة وقوية وقادرة على تقديم خدمات بشكل فعال وكفء.

وأضاف الوزير، أن الوزارة مسئولة عن توفير بعض الخدمات للمواطنين في المحافظات، ومنها على سبيل المثال، الكهرباء والطرق.

وأوضح، أن الوزير هو مشرف على كافة المحافظين، ولدى الوزارة تقييم كل 3 شهور للعاملين في الإدارة المحلية.

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