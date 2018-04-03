غدًا.. «القابضة للسياحة» تعتمد موازنة «مصر للفنادق»

تعتمد غدًا الأربعاء، ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة، الموازنة الجديدة لشركة مصر للفنادق، إحدى الشركات التابعة.



وكانت شركة مصر للفنادق، أعلنت عن أن الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في 4 أبريل 2018، ستنظر في اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2018-2019.



وأوضحت الشركة، أن الجمعية ستنظر أيضًا في تقرير مراقبي حسابات الشركة، وتقرير تقويم الأداء للجهاز المركزي للمحاسبات عن الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، وعلى مستوى أعمال الجمعية العامة غير العادية، تناقش بيع شقق نويبع المملوكة لها.



وتستهدف الشركة أرباحًا بقيمة 99.63 مليون جنيه، خلال العام المالي المقبل، مقابل ربح متوقع للعام المالي الجاري بنحو 99.552 مليون جنيه.