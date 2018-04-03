ضبط مدير مدرسة متهم بالتزوير فى أوراق رسمية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من كشف محاولة مدير مدرسة بالعمرانية، تزوير أوراق دراسية لطالبة مقابل مبلغ مادي.



تلقى رئيس مباحث قسم العمرانية بالجيزه بلاغًا من إحدى المدرسين بمدرسة فى الجيزة، أن مدير المدرسة، التي يعمل بها قد زور في أوراق رسمية مقابل رشوة.



وأكد المبلغ أن مدير المدرسة حاول إدخال أوراق طالبة بالصف الرابع الابتدائي مكان طالبة أخرى بنفس الصف مقابل رشوة من والدها، مشيرًا إلى أنه الطالبة ووالدها يقيمان خارج البلاد.



حُرر محضر بالواقعة، وعليه تم الحصول على شهاده من السفارة السعودية تثبت أن الطالبة من خارج البلد من قبل ميعاد الامتحانات بشهر وبعد الامتحانات بشهرين، وتولت النيابة العامة التحقيقات مع إدارة المدرسة.