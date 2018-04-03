البورصة توقف التداول على «شمال إفريقيا»

قررت البورصة المصرية إيقاف التعامل على أسهم شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، اعتبارًا من جلسة اليوم الثلاثاء، ولحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأضافت البورصة، فى بيان، أنه تم تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.



يذكر أن عمومية شمال إفريقيا قد أقرّت، منذ يومين، عدم توزيع أرباح عن عام 2017، وترحيلها بعد اقتطاع نسبة الاحتياطى القانونى.



وكان مجلس الإدارة قد اقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017 بقيمة 1.8 مليون جنيه، بواقع قرش لكل سهم، وفقًا لحسابات مباشر.



وحققت الشركة أرباحًا بلغت 2.21 مليون جنيه خلال العام المنتهى فى ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.85 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 34.12 مليون جنيه، موزعة على 170.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.