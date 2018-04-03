تجليات نزار قباني في عدد تذكاري لمجلة «الهلال»

تستعد مجلة "الهلال" لإصدار عدد تذكاري عن الشاعر الراحل نزار قباني، على أن يتم نشره في شهر شهر يونيو توافقًا مع ذكراه، علمًا بأن كل النشاطات الخاصة بتجميع الملف أجرتها السيدة ميسون شقيقة بلقيس زوجة الشاعر الراحل.



ملف "الهلال" يتناول شهادات لأسماء عديدة من الروائيين والكتاب والشعراء منهم سعيد الكفراوي والشاعر أحمد الشهاوي والكاتبة العراقية بثينة الناصري والعراقية عالية ممدوح، بالإضافة لمذيعين قدامى وبعض المطربين وأبرزهم كاظم الساهر، والعديد من الأسماء التي واكبت رحلة الشاعر الراحل في تجلياته الشعرية فيما يخص القصيدة العاطفية والوطنية.

