الأسهم اليابانية تتراجع بفعل قطاع التكنولوجيا

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع التراجع في أسهم التكنولوجيا، وهبوط البورصة الأمريكية.



وفي ختام التعاملات انخفض مؤشر "نيكي" بنحو 0.5% إلى 21292.3 نقطة.



كما هبط مؤشر "توبكس" مُسجلًا 1703.8 نقطة بنسبة 0.3%.



وتراجع الين أمام الدولار بنحو 0.2% إلى 106.14 ين.



وكانت الأسهم الأمريكية قد شهدت هبوطًا حادًا في نهاية تداولات أمس بفعل خسائر أسهم التكنولوجيا وتوتر العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث فقد مؤشر "داو جونز" نحو 458 نقطة مُغلقًا عند مستوى 23644 نقطة.



وفي بورصة طوكيو تراجع سهم شركة "طوكيو إليكترون" بنحو 1.3%، فيما هبط سهم شركة "أدفانتيست" بنسبة 2.7%.