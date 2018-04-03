أحمد أبوالغيط يطير إلى البرتغال

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجهًا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة في زيارة عمل تشهد عقد لقاءات مهمة مع كبار المسئولين البرتغاليين، والمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه الحكومة البرتغالية حول "النهوض بالتعليم في مناطق الطوارئ والأزمات".



ومن المقرر أن يلتقي "أبوالغيط"، خلال الزيارة، برئيس الجمهورية البرتغالي "مارسيلو ريبلو دي سوزا"، حيث سيتناول الجانبان كيفية العمل على تطوير العلاقات بين الدول العربية والبرتغال والتي تمثل إحدى الدول المهمة في إطار الاتحاد الأوروبي.



وغادر أحمد أبوالغيط والوفد المرافق له على متن طائرة شركة "مصر للطيران" المتجهة إلى لشبونة، حيث تم إنهاء إجراءات المغادرة بصالة كبار الزوار.

