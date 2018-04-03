«الجندي»: ملف التعديات علي الأراضي يحظى باهتمام القيادة السياسية

كشف اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، عن عقده لقاءًا موسعًا منذ أيام مع سكرتيري عموم المحافظات للإسراع في إنهاء إجراءات تقنين أوضاع مخالفات أراضي الدولة، في إطار المهلة التي تم تحديدها والقضاء على كافة الأسباب التي تؤدي إلى البطء في الإجراءات وتحقيق معدلات أكبر في الإنجاز.



وأضاف، خلال اللقاء الذي حضره في جمعية رجال الأعمال المصريين مع أعضاء الجمعية، تحت عنوان " دور وزارة التنمية المحلية في دعم التنمية المتكاملة "، بحضور المهندس علي عيسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الأعضاء، أن الدولة لن تتراجع عن حقها، وتسعى دائما لإعادة أملاكها وفقًا للقانون.



وشدد الجندي، على أن ملف تقنين الأراضي والتعامل الفوري مع التعديات يحظى باهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية.



